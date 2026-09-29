İran yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre Muhibbi, Basra Körfezi'ndeki ABD savaş gemilerinin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'BASRA KÖRFEZİ'NDE ABD GEMİSİ YOK'

Muhibbi, mevcut durumda Basra Körfezi'nde ABD'ye ait herhangi bir savaş gemisinin bulunmadığını savundu. ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'nın da 500 kilometre güneyine çekildiğini ileri süren Muhibbi, Washington'ın bölgedeki tutumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

İranlı komutan, ABD'nin tehdit söylemlerinin sahadaki geri çekilmeyi gizlemeye yönelik olduğunu iddia ederek, yaşanan gelişmelerin Washington tarafından “yenilginin zafer gibi gösterilmesi” şeklinde sunulduğunu öne sürdü.

'40'A YAKIN SAVAŞ GEMİSİ VARDI'

Muhibbi, savaş döneminde Basra Körfezi'nde yaklaşık 40 ABD savaş gemisinin bulunduğunu da iddia etti.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığına ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Muhibbi, Washington'ın yalnızca Basra Körfezi'nden değil, Arap Denizi'nden de çekileceğini savundu.

İranlı yetkilinin açıklamaları, Tahran ile Washington arasındaki askeri gerilimin devam ettiği bir dönemde geldi. Ancak ABD savaş gemilerinin mevcut konumuna ilişkin Muhibbi'nin ileri sürdüğü bilgilerin bağımsız kaynaklarca doğrulandığına dair haberde bilgi yer almadı.