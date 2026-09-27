İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in savaşın ilk günlerinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanenin de saldırıya uğradığını ve Hamaney’in enkazdan çıkarıldığını açıkladı.

‘ÜÇ HASTANE DE BOMBALANDI’

Haydari, El Arabi’ye verdiği röportajda, Mücteba Hamaney’in İran’ın eski lideri Ali Hamaney’in ofisine yönelik saldırı sırasında yaralandığını ve ardından hastaneye kaldırıldığını söyledi.

ABD ve İsrail’in, Hamaney’in bulunabileceğini değerlendirdikleri üç hastaneyi de bombaladığını iddia eden Haydari, İran liderinin saldırıya uğrayan üçüncü hastanenin enkazından çıkarıldığını belirtti.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Haydari, saldırıların ardından Mücteba Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğunun öğrenildiğini ifade etti. Hamaney’in ülkeyi yönetme kapasitesinin ve dini bilgi birikiminin de teyit edildiğini savundu.

‘İSTİŞARE ETMEDEN SEÇTİK’

İranlı yetkili, Uzmanlar Meclisi’nin herhangi bir kurum veya kuruluşla görüş alışverişinde bulunmadan Mücteba Hamaney’i devrim lideri olarak seçtiğini söyledi.

Haydari, kararın Uzmanlar Meclisi tarafından alındığını belirterek, Hamaney’in liderlik görevini üstlenmesine ilişkin sürecin bu şekilde ilerlediğini aktardı.