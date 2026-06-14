ABD ile İran arasında devam eden barış görüşmelerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Reuters'a konuşan İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemileri açılacağını duyurdu.



İRAN, NÜKLEER SİLAH ÜRETMEMEYİ KABUL ETTİ



İranlı üst düzey yetkili, ABD ile hazırlanan taslak anlaşma kapsamında İran, nükleer silah üretmeyeceğini ve edinmeyeceğini kabul etti. Ayrıca Tahran yönetimi, İran içerisindeki yüksek oranda seyreltilmiş uranyum stoklarının da seyreltilmesini kabul etti. Sürecin nasıl işleyeceği ise önümüzdeki 60 gün içerisinde görüşülerek karara bağlanacak.



Ayrıca İranlı yetkili tarafından yapılan açıklamada, mutabakat kapsamında ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarını belirli bir süre boyunca askıya alacağını, İran'a muhafiyet sağlanarak petrol satmasına ve gelir elde etmesine izin verileceği duyuruldu.



Taslak anlaşma kapsamında İran, Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilere yeniden açacak, ABD ise Hürmüz çevresindeki deniz ablukasını tamamen kaldıracak.



İran'a ait 25 milyar dolar değerindeki dondurulmuş nakit varlıkların kullanımı da yeniden İran'a verilecek.

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