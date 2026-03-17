ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Kamuoyu önünde düzenli olarak İran’ın askeri gücünün yok edildiğini, lider kadrosunun etkisiz hale getirildiğini ve Tahran’da hayatta kalan az sayıdaki yetkilinin kendisiyle konuşmak için yalvardığını iddia ediyor.

Trump pazar gecesi yaptığı açıklamada, "Müzakere etmek istiyorlar. Hem de çok istiyorlar. Onlarla konuşuyoruz ancak henüz hazır olduklarını sanmıyorum ama oldukça yaklaştılar" ifadelerini kullandı.

Ancak bu iddiaların aksine kapalı kapılar ardında durumun oldukça farklı olduğu iddia edildi. Perde arkasında ise müzakere talebinde bulunan tarafın bizzat Trump yönetimi olduğu öne sürüldü.

Dropsite News'in iki İranlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un geçen hafta Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dahil olmak üzere Tahran’daki yetkililere yazılı mesaj gönderdiğini ve müzakerelerin yeniden başlamak için ricada bulundu.

İran tarafı ise Witkoff’a herhangi bir yanıt vermedi, tüm mesajları görüldüde bıraktı. Ayrıca İranlı yetkililer, Beyaz Saray’dan üçüncü ülkeler aracılığıyla da benzer içerikli mesajlar aldıklarını belirtti.

BEYAZ SARAY YALANLADI

Üst düzey bir İranlı yetkili, ülkenin en üst makamları tarafından alınan kararlar doğrultusunda bu mesajlara hiçbir cevap gönderilmediğini vurguladı.

Yetkili, "Buradaki mesaj nettir: İran her türlü doğrudan müzakere penceresini bir kez daha kapatmıştır" dedi.

Ayrıca ateşkes ilan etme yetkisinin yalnızca ülkenin Dini Lideri’ne ait olduğunu belirterek, "Bu durum ne dışişleri bakanının ne de İran’daki herhangi bir başka yetkili veya kurumun yabancı bir ülkeye mesaj göndereceği bir konu değildir" açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray sözcüsü konuyla ilgili sorulara sert bir yanıt vererek Drop Site News’u radikal solcu olmakla ve İran rejimine hizmet etmekle suçladı.

Sözcü bu haberlerin tamamen kurguya dayandığını ve isimsiz kaynaklara dayanan haberlerin derhal reddedilmesi gerektiğini savundu.

Yapılan açıklamada, "Operasyon Epik Öfke, Başkan Trump Başkomutan olarak İran’ın artık askeri bir tehdit oluşturmadığına dair hedeflerin tam olarak gerçekleştiğine karar verene kadar hız kesmeden devam edecektir" denildi. Witkoff ise yorum yapmadı.

Arakçi pazar günü CBS’e verdiği demeçte, "Biz asla bir ateşkes talep etmedik ve asla bir müzakere talebinde dahi bulunmadık. Gerektiği sürece kendimizi savunmaya hazırız. Şimdiye kadar yaptığımız budur ve Başkan Trump bunun zaferi olmayan yasa dışı bir savaş olduğu noktasına gelene kadar buna devam edeceğiz" dedi.