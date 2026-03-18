İran, savaşın yıkıcı etkileri ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon rakamlarıyla sarsılırken, rejim toplumsal öfkeyi dindirmek adına asgari ücrete yüzde 60 oranında zam yapma kararı aldı. Zam oranı İranlıların şaşırmasına neden oldu.

İran Çalışma Bakanı Ahmed Meydari tarafından pazartesi günü doğrulanan kararla birlikte, aylık taban ücret 103 milyon riyalden (yaklaşık 67,5 euro) 166 milyon riyale (109 euro) yükseltildi.

EKONOMİK KRİZ KİTLESEL EYLEMLERE NEDEN OLMUŞTU

Hükümetin attığı bu adım, 2026 yılı başında ekonomik darboğaz ve hayat pahalılığı nedeniyle patlak veren kitlesel protestoların ardından geldi. Bağımsız kaynaklar, Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) sert müdahalesiyle bastırılan gösterilerde vinlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Euronews'te yer alan habere göre, ABD ve İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Ayetullah Ali Hamaney’in, protestoculara karşı gerçek mermi kullanılması yönünde verdiği talimat, ülke genelinde ve uluslararası kamuoyunda büyük bir infiale yol açmıştı.

Analistler, bu devasa ücret artışının işçi örgütlerinin baskısına bir yanıt olduğunu ve Tahran yönetiminin sarsılan toplumsal istikrarı yeniden tesis etme çabasını yansıttığını vurguluyor.

İRAN RİYALİ ERİDİ

İran riyalinin dolar karşısında 1,35 milyon seviyesine kadar gerilemesiyle halkın satın alma gücü tamamen tükenme noktasına geldi. Şubat ayı verilerine göre ülkede enflasyon, resmi kaynaklar tarafından yüzde 62 ile yüzde 68 bandında açıklanırken; bu rakam modern İran tarihinin en kötü ekonomik tablosu olarak kayıtlara geçti. Aylık enflasyonun yüzde 9,4’e fırlaması, 2022’deki reform girişimlerinden bu yana görülen en sert yükseliş olarak dikkat çekiyor.