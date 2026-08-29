Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki önemli ticaret ve turizm merkezlerinden Van, İranlı turistlerin ilgisiyle hareketli günler geçiriyor. Her gün sabahın erken saatlerinden itibaren Kapıköy Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan turist kafileleri, otobüs ve minibüslerle kent merkezine ulaşıyor. Sınır kapısındaki yoğunluk, Van’daki otellerden restoranlara, alışveriş merkezlerinden mağazalara kadar pek çok noktada hissediliyor.

Kapıköy’den giriş yapan İranlı ziyaretçiler, özellikle kent merkezindeki alışveriş noktaları ve turistik bölgeleri ziyaret ediyor. Turist kafilelerinin düzenli olarak Van’a gelmesi, konaklama tesislerindeki hareketliliği de artırıyor. Otellerde doluluk oranlarının yükselmesiyle birlikte restoran, ulaşım ve eğlence sektörlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

İranlı turistlerin doyasıya eğlendiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Van Gölü'nde serinleyen turistler, plajda da müzik eşliğinde dans etti.