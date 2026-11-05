UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Liverpool, iki kez öne geçtiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Teknik direktör Andoni Iraola, Chobani Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında savunma hatalarına dikkat çekti.

İspanyol teknik adam, kazanabileceklerini düşünerek sahaya çıktıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bizi üzen, basit goller yememiz. İki kez öne geçtik ama daha iyi defans yapmamız gereken anlar oldu. Burası oynaması zor bir atmosfer. İletişim kurmak çok zordu. Kazanacağımızı düşünerek oynadık ama istediğimiz gibi gitmedi."

"İLK GOLDE BARAJI İYİ KURAMADIK"

Fenerbahçe'nin gollerinde savunma organizasyonundaki eksikliklere işaret eden Iraola, serbest vuruşta barajı doğru kuramadıklarını söyledi. Vedat Muriqi'nin golünde de daha iyi savunma yapmaları gerektiğini vurgulayan Liverpool Teknik Direktörü, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"İlk golde barajı iyi kuramadık. Muriqi'in golünde de savunmayı daha iyi yapmamız gerekiyordu. Golleri nasıl yediğimizi düşünmemiz gerekiyor. Mağlup olmamızın sebebi buydu."