İBB davasında, CHP’den hukuka aykırı veri temin ettiği öne sürülen ve 2021’de işe başlamasına karşın süreci 2019’a uzanan İstanbul Senin uygulaması üzerinden de suçlanan Iraz Bayrak savunma yaptı.

ALKIŞLAR GELDİ ALKIŞLARLA BİTİRDİ

Salona alkışlar eşliğinde gelen 26 yaşındaki Iraz Bayrak, davanın en genç kadın tutuklusu. Iraz Bayrak’ın kimlik tespiti sırasında annesi ve babası gözyaşlarını tutamadı. Bayrak savunması sonunda alkışlandı

ÜÇ MÜLAKATLA

İşe üç mülakattan geçerek başladığını anlatan Bayrak, dönemin İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner aracılığıyla girdiği iddiasını yalanladı. Bayrak, CHP’ye veri sızdırdığı iddiaları hakkında, “İddianamede benim CHP’den temin ettiğim verileri tekrar CHP ilçe başkanlarına verdiğim öne sürülüyor. Partiden temin ettiğim verileri tekrar niye partiye yollayayım?“ diye sordu. İstanbul Senin ve İBB Hanem uygulamalarının karıştırıldığını da belirten Bayrak, “Erol Bey’i düğünüme davet ettiğim için örgüt üyesi olarak gösterildim ve son 6 ayımı cinayet sanıklarının olduğu bir koğuşta geçiriyorum” dedi.

BURSA'DAN IRAZ'A DESTEĞE GELDİLER

İBB davasının en genç sanığı 26 yaşındaki yazılım mühendisi Iraz Bayrak 7 ay sonra savunma yaptı. Bayrak’ın annesi İBB davasının başlangıcından itibaren duruşmaları takip ediyor. Bursa’dan gelen arkadaşları da dün Iraz Bayrak ve annesini yalnız bırakmadı.