Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen İrem Derici, geçen yıl Melih Kunukçu'yla yeni bir aşka yelken açmıştı. Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle yıl dönümlerini kutlamak için İspanya'ya giden Derici, sevgilisiyle romantik anlarını sosyal medyadan paylaştı.

SEVGİLİSİYLE DUDAK DUDAĞA

Çalkantılı aşk hayatıyla dikkat çeken İrem Derici, bu kez aşkı 26 yaşındaki Melih Kunukçu da bulmuştu. Uzun ilişkilerinden biri olan Derici, yıl dönümleri için İspanya'nın yolunu tuttu. 37 yaşındaki şarkıcı, kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle İspanya'da dudak dudağa görüntüler verdi.

ÖPMEYE DOYAMADI

Derici, sevgilisiyle öpüştüğü bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Ünlü şarkıcının o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sevgilisi de romantik anlarını kendi Instagram hesabından yayınladı.

İŞTE İREM DERİCİ'NİN O FOTOĞRAFI