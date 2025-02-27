9'unda oyunculuğa başlayan, 12'sinde tanınan, 13'ünde modellik yapan ve 16'sında yapımcılığa adım atan Millie Bobby Brown şimdilerde 21 yaşında gencecik bir kız olmasına rağmen yaşını çok daha büyük gösteren kombinler tercih ederek dillerden düşmüyor.

Geçen gün Netflix'te yayına girecek yeni dizisi 'The Electric State'in galasına katılan oyuncunun yine giyim tarzı beğenilmedi, yaşından büyük göründüğü için eleştiler aldı.

Birkaç saat önce de yemeğe çıkan Millie Bobby Brown'un Los Angeles sokaklarından yeni görüntüleri paylaşıldı. Tarzı yine gündem oldu.

"21 YAŞINDA NİYE BANA DÖNMÜŞ?"

Dünyaca ünlü isme bir eleştiri de şarkıcı İrem Derici'den geldi. Derici, X hesabından Millie Bobby Brown'un fotoğrafını "Kız bu 21 yaşında niye bana dönmüş kendine gel kız" notuyla paylaştı.