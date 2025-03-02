Millie Bobby Brown, kırmızı halıdaki son görünümünün ardından kendisi hakkında yapılan "yaşından büyük görünüyor" yorumlarına tepki gösterdi.

"21 YAŞINDA NİYE BANA DÖNMÜŞ?"

21 yaşındaki oyuncu, yeni filmi The Electric State'in Avrupa prömiyeri için Madrid'deydi. olgun tarzı, onu 80'lerin klasik sinema yıldızlarına benzeten yorumlara neden oldu. Hatta Türk şarkıcı İrem Derici, genç yıldızın fotoğrafını, "Kız bu 21 yaşında niye bana dönmüş? Kendine gel kız" notuyla paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Brown'a dünyanın dört bir yanından benzeri eleştiriler yapıldı... Brown ise British Vogue'un "Millie Bobby Brown'ın kaç yaşında göründüğünü kimse umursamıyor" başlıklı makalesinin ekran görüntüsünü paylaşarak yalnızca "Teşekkür ederim" notunu düştü.

Brown, platin sarı saçlarını ilk kez Şubat başında, 2025 SAG Ödülleri'nde ortaya çıkarmıştı. O gece, tek bir tutamı yüzünü çerçeveleyen örgülü bir topuzla sahneye çıkmış, tarzını şeftali tonlarında bir elbise ve lüks mücevherleriyle tamamlamıştı.

Doğal kahverengi saçlarından bu radikal değişimi, hayranları arasında farklı tepkilere yol açtı. Binlerce takipçisi, son Instagram gönderilerine "İnanamıyorum, sadece 20 yaşında ama 35 gibi görünüyor" benzeri yorumlar yaptı.