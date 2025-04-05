AKP'li Çine Gençlik ve Spor Müdürü Ali Dinçer, boykot çağrısı yapan sanatçılara hakaret etti. Şarkıcı İrem Derici, AKP'li Dinçer'e dava açtı.
Ali Dinçer sosyal medya paylaşımında son dönemdeki eylemlere destek veren sanatçılara hakaret etti.
"İşte Boykot edilecek mallar" diye sanatçıların fotoğraflarını paylaşan Dinçer 31 Mart 2023 yerel seçimlerinde AKP'nin Çine Belediye Başkan adayı idi.
Derici, Çine İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Dinçer ile ilgili hukuki işlem başlattığını duyurdu. Derici, Dinçer'e tazminat davası açtı.