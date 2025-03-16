Sosyal medyada yaşadığı polemikler ile gündeme gelen İrem Derici, bu kez kendisi gibi şarkıcı olan Ceylan Ertem hakkında sert ifadeler kullandı.



Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadise ve İrem Derici'nin dans etmesine yönelik eleştirel ifadeler kullanmış ve ""Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lazım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Konunun ehli koreograf arkadaşlar, bedenimize, şarkımıza, sahnemize uygun tatlı koreografiler üretebilir belki. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii, naçizane" şeklinde konuşmuştu.



'NÖBET GEÇİRİR GİBİ ÖĞÜRÜYORSUN'



Ertem'in paylaşımlarına Derici'den ağır ifadeler ile yanıt gecikmedi. Derici, kendisine yöneltilen dans eleştirilerine "Ceylan Türküsev, pejmürde ablam, sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz?" yanıtını verdi.

Ertem'e yönelik bir paylaşım daha yapan Derici, "Gündeme gelmek isteyen ya bana ya Hadise'ye sarar. Gidin iş güç yapın. Allah aşkına bana bulaşmayın, benimle başa çıkamayacağınızı kabul edin... İrem Derici'ye baş edemezsiniz" dedi.