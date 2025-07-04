Yaklaşık 1 yıla yakındır DJ Melih Kunukçu'yla aşk yaşayan İrem Derici, kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle geçen günlerde İspanya'da aşk tazelemişti. Fakat Derici'nin bu ilişkisi de uzun sürmedi. İkili karşılıklı Instagram hesaplarından takibi bıraktı.
İSPANYA'DA ÖPMELERE DOYAMAMIŞTI
İspanya sokaklarında sevgilisini öpmelere doyamayan İrem Derici, ülkeye döner dönmez sevgilisini takipten çıkardı. İddialara göre ikili arasına soğuk mesafe girdi ve ilişkileri sona erdi.
AYRILDILAR İDDİASI
Karşılı ayrılık kararı aldığı iddia edilen İrem Derici ise yine iddialara göre, "Birbirimizi yıpratmadan ayrıldık, yol arkadaşlığımız burada bitti" dediği öne sürülüyor.