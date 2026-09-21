İrem Derici önceki gün Nişantaşı'nda karakol çıkışında görüntülendi. Şarkıcı, sosyal medyada polemik yaşadığı bir kişinin şikâyeti üzerine ifade verdiğini söyledi.

SOSYAL MEDYA BAŞINI BELAYA SOKTU

Derici, yaşanan olayın sosyal medyada kendisine gönderilen bir mesajla başladığını belirterek, “Biri bana ‘Sana bakınca midem bulanıyor’ yazmış. Ben de ona küfürlü bir yanıt yazdım. Şikâyet etmiş” dedi.

Sosyal medyada kendisine yönelik benzer yorumlara karşı tavrının değişmeyeceğini söyleyen şarkıcı, “Ben hak edene hak ettiği cevabı vermeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

MELİH KUNUKÇU İÇİN “SEVDİCİĞİME KAVUŞTUM” DEDİ

Derici, yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan nişanlısı Melih Kunukçu'nun serbest bırakılmasıyla ilgili de konuştu.

Kunukçu'nun tahliye edilmesinin mutluluğunu yaşadığını belirten şarkıcı, esprili bir dille, “Sevdiceğime kavuştum” dedi.

“BANA NİKÂH KIYMAZSA KARAKOLA GİDİP ŞİKÂYET EDECEĞİM”

İrem Derici, nişanlısıyla evlilik planları hakkında da espri yaptı. Şarkıcı, “Bu sene bitmeden bana nikâh kıymazsa bu sefer ben karakola gidip onu şikâyet edeceğim” diyerek güldürdü.