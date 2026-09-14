İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu ile verdiği yeni pozla sosyal medyanın gündemine geldi. Ayna karşısında çekilen karede karnının hafif belirgin görünmesi üzerine bazı takipçileri ünlü şarkıcıya hamile olup olmadığını sordu. Derici ise kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla iddialara açıklık getirdi.

TAKİPÇİSİ SORDU, İREM DERİCİ YANITLADI

Geçtiğimiz aylarda DJ Melih Kunukçu ile nişanlanan İrem Derici, sevgilisiyle aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Çiftin son karesi ise bu kez romantik görüntüsünün yanı sıra Derici’nin karnıyla gündeme geldi.

Bir takipçisi ünlü şarkıcıya “Abla hamile misin?” diye sordu.

“HAYIR PMS”

İrem Derici, takipçisinin hamilelik sorusunu yanıtsız bırakmadı. Ünlü şarkıcı, “Hayır PMS” diyerek hamilelik iddiasına son noktayı koydu.

Derici, ardından karnını gösterdiği bir paylaşım daha yaparak kendisi hakkında yapılan yorumları esprili bir dille tiye aldı.

“KIZ İÇİNE Mİ KAÇSIN?”

Ünlü şarkıcı, paylaşımında “Şu göbeğe hamile dediniz ya. Kız içine mi kaçsın ne istiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

PMS, yani premenstrüel sendrom, adet döneminden önce görülebilen fiziksel ve duygusal belirtilerin genel adı olarak biliniyor. Belirtiler genellikle adet kanamasının başlamasıyla birlikte azalıyor veya sona eriyor.