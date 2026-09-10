Şarkıcı İrem Derici’nin nişanlısı DJ Melih Kunukçu hakkında yürütülen yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bir süredir tutuklu bulunan Kunukçu, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLULUK HALİ KALDIRILDI

Melih Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral tarafından yapılan açıklamada, müvekkilinin tutukluluk halinin kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği, yapılan hukuki başvurular ve savunmaların ardından Kunukçu’nun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İrem Derici’nin DJ nişanlısı Melih Kunukçu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Kunukçu’nun yargı süreci ise tutuksuz olarak devam edecek.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral, yaptığı açıklamada ''Müvekkilimizin özgürlüğüne kavuşmasından memnuniyet duyuyor, bundan sonraki yargılama sürecinin de hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi çerçevesinde yürütüleceğine inanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

İREM DERİCİ'DEN BEYAZ GÜVERCİNLİ PAYLAŞIM

İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu'nun serbest bırakıldığı yönündeki açıklamayı beyaz güvercin emojisiyle paylaştı.