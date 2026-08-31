Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin DJ nişanlısı Melih Kunukçu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandı.

Kunukçu’nun, soruşturma kapsamında tutuklanan 311 kişi arasında yer aldığı öğrenildi.

Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral, müvekkilinin yalnızca “bahis oynama” suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Avukat Saral, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-Söz konusu dosya; bahis oynatma, banka hesaplarının/IBAN’ların kullandırılması ve bahis oynama şeklinde birbirinden farklı nitelikteki iddialar kapsamında yürütülen, çok sayıda kişiyi kapsayan geniş çaplı bir soruşturmadır. Müvekkilim hâlihazırda bu soruşturma kapsamında 311 kişi ile birlikte tutuklu bulunmaktadır.

-Ancak önemle belirtmek gerekir ki; müvekkilim İsmail Melih Kunukçu yönünden isnat edilen fiil münhasıran 'bahis oynama' fiilidir. Müvekkilimin bahis oynatma, yasa dışı bahis organizasyonu yürütme, bu amaçla banka hesabı veya IBAN kullandırma yahut benzeri herhangi bir faaliyette bulunduğuna ilişkin kendisine yöneltilmiş bir isnat bulunmamaktadır.

-Müvekkilim, ifadesini adli makamlara kendi iradesiyle başvurarak vermiş; soruşturmanın başından itibaren yetkili makamlarla tam bir şeffaflık içerisinde hareket etmiştir. Hâlihazırda devam eden soruşturma kapsamında, adli tatilin sona ermesinin ardından iddianamenin düzenlenmesini beklemekteyiz. Müvekkilimiz yönünden isnadın yalnızca bahis oynama fiiliyle sınırlı olduğu hususunun yargısal süreç içerisinde de açıklığa kavuşacağına inanıyoruz.

-Devam eden soruşturma ve yargı sürecine saygımız tamdır. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı çerçevesinde, müvekkilimizin soruşturmanın bütünü içerisinde yer alan farklı ve daha ağır nitelikteki iddialarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini özellikle kamuoyunun dikkatine sunarız. Konunun hukuki süreç içerisinde kısa sürede tüm açıklığıyla ortaya çıkacağına olan inancımızla, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.