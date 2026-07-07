Ünlü şarkıcı İrem Derici, serçe parmağındaki ağrı ve eğrilik nedeniyle yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı. Telefonu uzun süre aynı şekilde tutmaktan kaynaklandığı belirtilen "Smartphone Pinky" sendromu, son yıllarda uzmanların dikkat çektiği sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

APAR TOPAR HASTANEYE GİTTİ

İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada serçe parmağındaki ağrı nedeniyle hastaneye gideceğini söyledi. Ünlü şarkıcı, "iPhone tutarken serçe parmağım destek veriyor. Çok ağrıyor, çok acıyor. Resmen bunun için hastaneye gidiyorum." ifadelerini kullandı.

''AKILLI TELEFON KULLANICILARINI İLGİLENDİRİYOR''

Derici'nin yaşadığı rahatsızlığın, uzun süre akıllı telefonu aynı pozisyonda kullanmaya bağlı gelişebilen ve kamuoyunda "Smartphone Pinky" olarak bilinen durumla ilişkili olduğu belirtildi.

Bu durum yalnızca İrem Derici'ye özgü değil. Akıllı telefon kullanım alışkanlıkları üzerine yapılan araştırmalar, benzer şikâyetlerin oldukça yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

''AKILLI TELEFON KULLANANLARIN YÜZDE 59,9'UNDA GÖRÜLÜYOR''

Journal of Neonatal Surgery dergisinde yayımlanan "Prevalence of Smartphone Pinky Syndrome in a Population of Smartphone Addicted Collegiate Individuals" başlıklı araştırmaya göre, akıllı telefon bağımlılığı bulunan üniversite öğrencileri arasında "Smartphone Pinky" sendromunun görülme sıklığı yaklaşık yüzde 59,9 olarak tahmin edildi.

Aynı araştırmada katılımcıların yüzde 52'si akıllı telefon kullanımının günlük planlarını aksattığını, yüzde 43'ü telefon kullanımına bağlı bilek veya boyun ağrısı yaşadığını, yüzde 40'ı ise akıllı telefon olmadan günlük yaşamda zorlanacağını ifade etti.

Uzmanlar, uzun süre aynı pozisyonda telefon tutmanın el, parmak ve bileklerde ağrıya yol açabileceğini belirtiyor. Şikâyetlerin artması halinde ise bir sağlık uzmanına başvurulması tavsiye ediliyor.