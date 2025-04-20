Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı, son paylaşımlarıyla sevenlerinin tepkisini aldı. Derici, sevgilisiyle bir gece kulübünde eğlendiği anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Paylaşılan videoda, ikilinin samimi ve eğlenceli anları dikkat çekerken, takipçilerin Kunukcu'nun sergilediği hareketlere tepki gösterdi.

Yayınlanan videonun bir bölümünde DJ Melih Kunukcu'nun Derici'ye yönelik hareketleri, sosyal medyada yorum yağmuruna neden oldu. Kimileri çiftin uyumunu överken, kimileri ise Kunukcu'nun tavırlarını şaşırtıcı olarak nitelendirdi. İrem Derici'nin paylaşımı kısa sürede etkileşim alırken bazı kullanıcılar yapılan paylaşımı eleştirerek yorum yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları: