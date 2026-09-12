Ünlü şarkıcı İrem Derici, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Derici’nin geçtiğimiz haftalarda tutuklanan nişanlısı DJ Melih Kunukçu, yapılan hukuki başvuruların ardından tahliye edildi. Kunukçu’nun serbest kalmasının ardından Derici, nişanlısıyla romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

8 ŞUBAT'TA NİŞANLANMIŞLARDI

İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile 8 Şubat’ta nişanlanmıştı. İlişkilerini sosyal medyada sık sık paylaşan çift, son dönemde Kunukçu hakkında yürütülen soruşturmayla gündeme geldi.

NİŞANLISI TUTUKLANMIŞTI

Derici’nin aşkını her fırsatta dile getirdiği nişanlısı Melih Kunukçu, geçtiğimiz haftalarda hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GÜNLER SONRA SERBEST KALDI

Kunukçu, yapılan hukuki başvurular ve savunmaların ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Kunukçu’nun avukatı, müvekkilinin serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim İsmail Melih Kunukcu, hakkında yürütülen yargılama kapsamında bir süredir tutuklu bulunmaktaydı. Yaptığımız hukuki başvurular ve savunmalarımız neticesinde, Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar ile müvekkilimin tutukluluk halinin kaldırılmasına ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Müvekkilimizin özgürlüğüne kavuşmasından memnuniyet duyuyor, bundan sonraki yargılama sürecinin de hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi çerçevesinde yürütüleceğine inanıyoruz."

İREM DERİCİ'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Avukatın açıklamasına yorum yapan İrem Derici, "Senin ve tüm ekibinin emekleri. Sizi çok seviyorum, hakkınız ödenmez" ifadelerini kullandı. Nişanlısının tahliye edilmesinin ardından X hesabından da paylaşım yapan Derici, "Ve evinde" notunu düştü.

NİŞANLI ÇİFTTEN ROMANTİK KARELER

Melih Kunukçu’nun serbest bırakılmasının ardından İrem Derici, nişanlısıyla yeniden bir araya geldi. Çift, birlikte çekildikleri romantik fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Sevgilisinin kendisine sarıldığı bir kareyi yayınlayan Derici, fotoğrafın üzerine "Canınla canım arasında" notunu yazdı.

AŞKINI SÖZLERİYLE DİLE GETİRMİŞTİ

İrem Derici, daha önce nişanlısına yönelik yaptığı paylaşımlarda aşkını dikkat çeken sözlerle dile getirmişti. Ünlü şarkıcı, "Seni o kadar çok seveceğim ki, sanki sen daha önce hiç sevilmemişsin!" sözleriyle duygularını paylaşmıştı.

Derici ayrıca nişanlısıyla dudak dudağa olduğu bir fotoğrafı da takipçilerinin beğenisine sundu.