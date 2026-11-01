İrem Derici, Bostancı'da Burak Bulut'un sahnesine konuk olduğu gecede kuliste basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şubat ayında nişanlandığı Melih Kunukçu ile evlilik planlarına değinen şarkıcı, nikâh tarihi için yıl sonunu işaret ederek nişanlısına esprili bir rest çekti.

“BU YIL BİTMEDEN O İMZAYI AT”

Geçen şubat ayında Melih Kunukçu ile nişanlanan İrem Derici, evlilik planlarıyla ilgili konuştu. Nişanlısına seslenen Derici, esprili bir dille şu ifadeleri kullandı:

“Sevgilim Melih Kunukçu beni sakinleştirdi. Mesajım var ona. Bu yıl bitmeden o imzayı atmazsan beni unut bir tanem!”