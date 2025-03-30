İrem Derici geçen haftalarda düşmeye bağlı kafa travması geçirip, Adana konserini iptal etmişti. O anları "Talihsiz bir şekilde düştüm, kafamı yere vurdum. Kafamda delik gibi bir şişlik oluştu, baş dönmesi yaşadım. Ama yine yırttık, daha beter olabilirdi" sözleriyle anlatmıştı.

Ünlü şarkıcı bu kez stüdyoda fanalaştı. Hemen Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye kaldırılan İrem Derici sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Hasta yatağında bir fotoğraf çeken Derici "Stüdyoda kayıttayken epileptik nöbet geçirip kitlenip bayılmışım" dedi.

"MEMLEKET BU HALDEYKEN..."

İrem Derici sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun üzerine hastaneye gidiyoruz, bir nöbet de oracıkta geçiriyorum. Ve bilin bakalım nedeni ne? Stres. 2017'den beri böyle bir şey yaşamıyordum, gözüm çok korktu ama bugün hayata döndüm, EEG leş çıktı ama bu beni durdurabilir mi? Asla. Memleket bu haldeyken hepimiz bu halde olsak şaşırmam. Hepinize beden ve akıl sağlığı diliyorum. 1-2 gün daha dinlenip işe güce tam gaz devam. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler."