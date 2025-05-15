

Şarkıcı İrem Derici, geçen gün Avustralya'nın Sydney şehrinde bir kulüpte sahneye çıktı. Derici performansının sonunda sürpriz yaptı.

Kendisini izleyenler arasında olan DJ sevgilisi Melih Kunukçu'ya "Aksanımı bağışlayın. Bu şarkıyı seviyorum. Ve erkek arkadaşımı da seviyorum. Seni seviyorum. Lütfen benimle evlen. Lütfen sor, yeter!" diye seslendi.

Öte yandan İrem Derici, mekânda sahneye çıkmasının hikâyesini de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla anlattı:

"Ayşe Özyılmazel, Jam Session'larıyla ünlü bir yeri önermişti. Melih dedim kalk gidiyoruz. Mekânın mimarisi inanılmaz, kokteyller inanılmaz. Monday Jam grubu sahneye çıktı. Sonra solist dedi ki; ‘Burada kimse kimseyi yargılamıyor, isteyen sahneye buyursun’. Yargıland’den geliyorum abla, mazur gör diyemedim, bir şekilde kendimi o sahneye attım. ‘Bi’ daha, bi’ daha’ başladı. 50 kişi var yok içeride. Ben bir duygulan.”