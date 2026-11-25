İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile önceki gece Nişantaşı'nda yakın arkadaşı ve makyözü Ayla Şahin'in maskeli balo konseptli doğum günü partisine katıldı.
Maskelerin takıldığı gecede DJ kabinine geçen Kunukçu, Manifest ve Ajda Pekkan'ın "Hileli" düetini çaldı. Mekân çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Derici, elbisesinden yıllardır düğünlerde çalınan şarkısına kadar çeşitli konularda konuştu.
ELBİSESİNE "ŞAZİYE" ADINI VERDİ
Gecenin konseptine uygun olarak davetlilerin maske taktığı partide İrem Derici, dantelli elbisesiyle dikkat çekti. Kıyafetinin adını "Şaziye" koyduğunu söyleyen şarkıcı, neden bu ismi tercih ettiğini "Çok dantelli olduğu için" sözleriyle açıkladı.
"ŞAHİTLERİ OLDUM, TAKIR TAKIR BOŞANDILAR"
2014 yılında çıkardığı "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısı yıllarca düğünlerin vazgeçilmez parçalarından biri olan İrem Derici, şarkının evliliklerle ilgili çağrışımına esprili bir yorum getirdi.
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Birçok arkadaşının düğününe katıldığını ve şarkının o anlara eşlik ettiğini belirten Derici, evliliklerin devamına ilişkin şu sözleri söyledi:
"Şahitleri oldum takır takır boşandılar
'O şarkıyla hâlâ evli olan tek kişi menajerim. Birçok arkadaşımın düğününe gittim, ben şahitleri oldum, takır takır hepsi boşandı.'"
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