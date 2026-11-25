Birçok arkadaşının düğününe katıldığını ve şarkının o anlara eşlik ettiğini belirten Derici, evliliklerin devamına ilişkin şu sözleri söyledi:

"Şahitleri oldum takır takır boşandılar

'O şarkıyla hâlâ evli olan tek kişi menajerim. Birçok arkadaşımın düğününe gittim, ben şahitleri oldum, takır takır hepsi boşandı.'"