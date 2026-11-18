Yılbaşı gecesi sahneye çıkacak ünlü isimlerin alacağı ücretlere ilişkin iddialar magazin gündemine taşındı. Gülşen, Hande Yener, Edis, Hadise ve Ebru Gündeş gibi isimler için milyonlarca liralık rakamlar konuşulurken, İrem Derici söz konusu listelere tepki gösterdi.

“YEMİNLE ÖYLE PARALAR YOK”

2027 yılbaşı sahne ücretleri listesinde Gülşen, Hande Yener ve Edis'in 20 milyon TL, Hadise'nin 22 milyon TL, Ebru Gündeş, Mahsun Kırmızıgül ve Kenan Doğulu'nun ise 25 milyon TL kazanacağı öne sürüldü. Listede İrem Derici için de 3 milyon TL'lik ücret iddiası yer aldı.

İddialara tepki gösteren Derici, “Arkadaşlar yeminle öyle paralar yok” diyerek rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu.

“O YILBAŞI LİSTESİ DOĞRUYSA BEN ÇIKMAYAYIM ARTIK”

Sözlerini sürdüren şarkıcı, ücret listelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bak hayatım, o yılbaşı listesi doğruysa ben çıkmayayım artık sahneye. O 30 milyon, o 40 milyon alıyor. Ama her sene bu haberler yapılıyor biliyorsunuz yani. Her sene herkesin beklediği haberler”

Derici, açıklamasının devamında ise şu sözlerle iddialara yeniden itiraz etti:

“Arkadaşlar yeminle öyle paralar yok. O sadece böyle biraz insanlar sinir olsun diye yapılan şeyler. Öyle paralar yok, bana güvenin. Bir Seda ablanıza, bir de bana güvenin”