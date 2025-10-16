'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Karadut' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu 28 Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile evlenmişti.

Nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediğini duyuran Helvacıoğlu, dün sabah kızına kavuştu.

Oyuncunun eşi Ural Kaspar, doğum sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımla bebeklerinin adını duyurdu.

Çiçeği burnunda baba "Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem'in ve Sora'nın sağlıkları yerinde. Bu süreçte bizi arayan, mesaj atan ve yanımızda olan tüm dostlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. İrem Helvacıoğlu emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara geri dönecek" ifadelerini kullandı.