'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim' ve Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu geçen ekim ayında Suadiye'de bir mekanda 80 kişinin katılımıyla evlenmişti.

Helvacıoğlu evlilik kararıyla ilgili "Geleneksel bir evlilik teklifi olmadı. Daha çok aramızda konuştuğumuz bir konuydu. Karşılıklı istişare ettik ve sonunda evlenmeye karar verdik. Hadi itiraf edeyim, teklifi ilk ben ettim" demişti.

Ünlü oyuncunun 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. İrem Helvacıoğlu, müjdeli haberi yakın dostlarıyla paylaştı.