'İbrahim Selim ile Bu Gece'nin bu haftaki konuğu İrem Sak oldu. İbrahim Selim, oyuncuya "Kuyunu kazmaya çalışan oldu mu?" diye sordu. Sak ise herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.

"BUNDAN SONRA OLACAKLARDAN SEN SORUMLUSUN"

İrem Sak geçmişte bir menajerle anlaştığını ancak menajerinin bir etkinlikte kendisini tanımadığı için de sözleşmesini feshettiğini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı:

"Gittiğim bir lansmanda 5 gün önce anlaştığım menajerimi gördüm. Yanına gittim, beni tanımadı. Ben de 'İrem ben, 5-6 gün önce 5 yıllık sözleşme imzaladık. Hatta siz beni aramıştınız oyuncunuz olmanız için' dedim. Sonra 'Aaa İrem, ne yaptırdın yüzüne' dedi. Çok da bir makyaj yaptırmamıştım. İmza attığım menajer beni tanımıyorsa nasıl beni temsil edecek. Sonra kendisiyle yolları ayırmaya karar verdim. Sonra, 'Sen hayatının hatasını yaparak, git bakalım buradan' diyerek, sözleşmemi yırttı. 'Bundan sonra olacaklardan sen sorumlusun' dedi. Bir ay sonra bir sinema işi için arkadaşım aradı beni. Arkadaşım; 'Ölümlü Dünya'yı yolladık sana beğenmemişsin' dedi. 'Bana bir şey gelmedi, hiçbir şey okumadım' dedim. Sonra okudum senaryoyu beğendim, az kalsın 'Ölümlü Dünya'da oynayamıyordum. Bizim sektör bazen kurtlar sofrası olabiliyor."

İrem Sak'ın bu sözlerinin ardından sosyal medyada, bahsedilen menajerin Gezi Parkı soruşturmasından tutuklanan ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım olduğu iddia edildi.

Sak ise Instagram'da paylaştığı açıklama ile o kişinin Barım olmadığını belirtti:

"Gelen bazı yorumlar üzerine bu açıklamayı yapma gereğinde hissediyorum. Sevgili İbrahim Selim'in programında anlattığım hikâyedeki menajer Ayşe Barım değildir. Bununla ilgili doğru olmayan paylaşımlar ile ilgili hassasiyetinizi rica ederim. Sevgiler."

27 OCAK'TAN BERİ TUTUKLU

ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım 'cebir ve şiddetle hükümeti ortadan kaldırmaya veya görev yapmasını engellemeye teşebbüse yardım' suçlamasıyla 22 yıl altı aydan 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. 27 Ocak'tan beri tutuklu olan Barım, 7 Temmuz'da mahkemeye çıkacak.