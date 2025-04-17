Geçtiğimiz yıl kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmayı seçmiş ve sözleşmesini uzatmıştı.

29 yaşındaki futbolcunun maaşını önemli derecede artıran yönetim, 3 yıllık imza ile yıldız ismi takımda tuttu. Ancak bu sürecin ardından Jose Mourinho tarafından tercih edilmeyen İrfan Can, kulübeye mahkum kaldı. İstediği forma şansını bulamayan milli yıldız, ayrılık ihtimalini masaya yatırdı.

UĞURCAN'DAN AÇIK DAVET

İrfan Can Kahveci'nin Milli Takım'dan yakın arkadaşı olan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 29 yaşındaki yıldızı Trabzonspor'a davet etti. Fenerbahçeli oyuncunun, sıcak bakması durumunda Bordo-Mavili ekibin hamle yapma ihtimali söz konusu.

Son haftalarda İki oyuncunun sosyal medyada birbirine yaptığı yorumlar da gündem olmuştu. Uğurcan Çakır için Fenerbahçe iddiaları çıksa da Trabzonspor yönetimi, iddiaları yalanladı.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

İspanya basınındaki haberlere göre ise Villarreal ile Real Betis, İrfan Can Kahveci için beklemede. İki ekibinde yaz transferi dönemi için Fenerbahçe ile görüşmeye yapacağı iddia edildi.

Mourinho yönetiminde Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 1 gol ve 3 asist ile oynadı.