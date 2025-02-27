Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-1 yenen Fenerbahçe, çeyrek finale seri başı olarak adını yazdırdı.

Yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran kaleci İrfan Can Eğribayat, maç sonunda forma rekabetine değindi.

'CİDDİ REKABET VAR'

İrfan Can Eğribayat, Livakovic'in dönüşüne dikkat çekerken "Fenerbahçe'ye geldiğimden beri her oynadığım maçta elimden geleni yapıyorum. Hocalarım fırsat verirse devam edip oynuyorum, vermezse bekliyorum. İyi bir ivme yakaladım çok şükür. Hocamız da bana güveniyor, güvenini hissettiriyor sağolsun. Devam edeceğiz. Livakovic döndü ama artık hocanın kararı. Sadece kalede değil her mevkide ciddi rekabet var" ifadelerini kullandı.

A MİLLİ TAKIM'A GÖZ KIRPTI

Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Volkan Demirel'in "Fenerbahçe'de birinci kaleci olur" sözleri üzerine Eğribayat, "Öncelikle kulübümüzün efsane kaptanı Volkan Ağabey'e teşekkür ederim. Babalarımızı yakın zamanda kaybettik. Birbirimizi aradık, teselli verdik, kolay bir dönem değildi. Bana böyle devam et dedi. Aynı şekilde devam ediyorum. Hem taraftarlarımızı hem rahmetli babamı gururlandırmak için elimden geleni yapıyorum.

Milli Takım hocalarımızın kararı. Ben sahada elimden geleni yapıyorum. Oynamaya devam ettiğim sürece beni de değerlendirmek isterler inşallah" değerlendirmesinde bulundu.