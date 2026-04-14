Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiraladığı İrfan Can Kahveci, Göztepe ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Milli futbolcu, tekrar sarı-lacivertli kulübe dönmeyi beklediğini açıkladı.

Bir tv'ye konuşan İrfan Can, "Benim zaten sözleşmem devam ediyor, Fenerbahçe de devam etmek isterse benim hedefim Fenerbahçe'ye dönmek sezon başında. Öncelikle Dünya Kupası var onun için kendimi hazır tutmam lazım. Çok çalışıyorum daha iyi bakıyorum kendime, inşallah Dünya Kupası'nda da olurum kadroda." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de kadro dışı kaldıktan sonra takımdan ayrılan 30 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa formasıyla bu sezon 11 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı. Milli yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.