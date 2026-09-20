Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Eyüpspor maçında takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Sarı-lacivertli ekibin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'de 6. sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla 482 gün sonra gol sevinci yaşadı. 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla son golünü 26 Mayıs 2025'te Hatayspor'a karşı atmıştı. İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'ya kiralık olarak gitmiş ve eflatun-beyazlılarda 2 gol atmıştı.