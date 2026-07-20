Fenerbahçe’ye geri dönmesinden dolayı heyecanından bahseden İrfan Can Kahveci, “Yeni transfer olmuş gibi biraz heyecanlıyım. Yarın önemli bir maçımız var. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Uzun süren Şampiyonlar Ligi hasretimiz var. Onu sonlandırmak için ilk adımımızı yarın atacağız. Taraftarımızla beraber güzel bir başlangıç yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘BU SEZONUN BENİM İÇİN İYİ GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Kendisi için sezonun iyi geçeceğini düşündüğünü belirten 31 yaşındaki futbolcu, “Geçtiğimiz sezon yaşadıklarımdan dolayı daha fazla süre bulabileceğim bir Dünya Kupası’nda süre bulamadım. Bu sene Fenerbahçe’ye geri dönmek için çok iyi hazırlandım. Daha da hırslandım daha da olgunlaşıyorum. Kendime daha iyi bakıyorum. Bu sezonun benim için iyi geçeceğini düşünüyorum” dedi.

KARTAL'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İsmail Kartal’ın geri dönüşü hakkında konuşan İrfan Can, “Hocamızın dönüşü benim için mutluluk verici. Fenerbahçe’nin son 10-15 yılda en başarılı sezonlarını İsmail hocamızla beraber geçirdik. Sadece bana değil tüm takıma dokunan bir isim” sözlerini sarf etti.

‘BU SENE İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ’

İyi bir sezon geçirerek şampiyon olmak istediklerini dile getiren İrfan Can Kahveci, “Taraftarın desteğini, sevgisini her zaman hissediyorum. Onlar için elimden gelen her şeyi vereceğimin sözünü veriyorum. Ben ve takımım iyi bir sezon geçireceğiz. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Ben Fenerbahçe’de şampiyon olamadım eksik bir yanım var. İnşallah bu sezon onu tamamlayacağım. Sonu şampiyonlukla bittiği sürece benim gol ve asist sayımın önemi yok. Elimden geldiğinde katkı sağlayacağım” diyerek sözlerini noktaladı.