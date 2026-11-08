Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK ile Fenerbahçe, Çorum Şehir Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmaya ise İrfan Can Kahveci'nin hareketi damga vurdu.
Çorum FK maçında 2. golünü atan İrfan Can Kahveci, Sergen Yalçın'ın ceplerini kontrol ettiği videoya gönderme yaptı.
Kahveci, A Milli Takım kadrosuna alınmamıştı.
200. MAÇINDA ŞOV YAPTI
İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla 200. maçına çıktığı Çorum FK deplasmanında 2 gol sevinci yaşadı. Ceza sahası dışından attığı 2 golle takımının farkı önce ikiye sonra üçe çıkarmasını sağlayan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 2014-2015 sezonundan bu yana uzaktan en fazla gol atan futbolcu unvanını da pekiştirdi.