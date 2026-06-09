2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayıma geçilirken A Milli Takımı da turnuva heyecanı sardı.

Dünya Kupası'nda oynana futbol dışında her dönem oyuncuların saç stilleri ve imajları da turnuvaya damga vurdu. 24 yıl önce Ümit Davala'nın saç kesimi A Milli Takım'da gündem olurken dönem dönem Ronaldo, Beckham, Neymar gibi isimlerin imajı da ikonik hale gelmişti.

A Milli Takım ile kampta yer alan İrfan Can Kahveci'nin Dünya Kupası imajı da olay oldu. Deneyimli oyuncu, turnuvaya günler kala saçına ay yıldız sembolü yaptırdı. İrfan Can'ın yeni imajı sosyal medyada gündem olurken yıldız oyuncuya yorum yağdı.