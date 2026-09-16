Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve LGBTİ+ Aktivisti İrfan Değirmenci'nin son dönemde LGBTİ+ kişilere ve çevresine yönelik gözaltı/tutuklama operasyonları ile ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik baskı algısını eleştirdiği paylaşımını alıntıladı.

Amor, "Ülkelerinin batışını izleyen milyonlarca Türk vatandaşının ruh halini en iyi yansıtan örneklerden biri:Önümden kelepçeyle geçiriliyor arkadaşlarım. Ben niye hala dışardayım? Ne vakit imparator sıkışsa Roma'da, bir kaç köle atarmış ya aslanlara. Var mı bundan ala temaşa..." ifadelerini kullandı.

Değirmenci ise paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

"Korkma. Korkmasam 'korkma' diye seslenen de olmazdı herhalde. Herhalde korkacağım, korkacağım ki tedbir alacağım. Bu en temel hayatta kalma içgüdüsü. Korka korka, korkmaktan usanmışsak peki? Hayatımız başlı başına meydan okumaysa ezberlere? Hayat bizi yorduysa ve kaybedecek pek de bir şeyimiz kalmadıysa? Olur mu? İnsan, 15 yıldır yazıp çizdiği, sesini duyurduğu x hesabı kapatılır diye bile korkar? Öyle değil mi? Peki öyleyse tedbir alayım.

Hazır henüz kapatılmamışken hiçkimse okumayacak gibi içimi dökeyim şuraya. Yarın öbür gün, bir başka 12 Eylül anlatısına katkısı olur belki de yazdıklarımın... Önümden kelepçeyle geçiriliyor arkadaşlarım. Ben niye hala dışardayım? Biri 'yakın kendinizi, bizi uğraştırmayın' diye yazıyor çünkü bunu yazabiliyor. Köşe başındaki gazete bayiinde gazetenin manşeti 'lgbti inlerine girildi'! İnde mi yaşıyorum ben? Evet evi bir iki gündür temizleyemedim ama hala in sayılmaz. Bir iki kriminal vakayı dahil ettikleri ve yüzbinlerce insanı 'sıra sizde' diye tehdit ettikleri operasyonlar nerde biter bilinmez. Kalkıp evi toplamalıyım. Gelirlerse ayıp olmasın!

Müstehcenlik suçlaması getirmesinler şimdi durduk yere, dolaptaki kıyafetlerimi gözden geçireyim bari. Şu son paylaştığım fotoğraftaki atletim müstehcen miydi acaba? Silmedim. Silmem de. 30 yıla yakın televizyona takım elbisemle çıktım ben. Emekliyim artık. İster atlet giyerim ister giymem bile. Kime ne? Telefonları karıştırıyorlarmış içerde. Dur galerimdeki fotoğraflara da bir bakayım. Mahcup olmayalım içerde. Mart'ta gelir vergisi ödenecek diye not var galeride. Unutup da parayı harcamayayım diye. Hatırlatıcı. E şimdi kendi ödediğim parayla alınmış kelepçeyle mi götürecekler beni evden? Ben seçmek isterdim doğrusu. En azından rengini.

Sahi vergi kaçıranlar, insanları suça sürükleyenler, gerçek çeteler, üç kağıtçılar, ırz düşmanları cirit atacak, bizler mi içeride yatacağız? Komşular da tempo mu tutacak, alkışlar eşliğinde aslanların önüne mi atılacağız arenada? Ne vakit imparator sıkışsa Roma'da, bir kaç köle atarmış ya aslanlara. Var mı bundan ala temaşa... Ben kölelerin yanındayım, aslanların ve komşuların karşısında. Aslanların ve komşuların günahı az. Asıl imparatorun dimdik karşısında...

Yazsın bakalım tarih bizi de direnenler safında. Varsa bir hakkım, okuyana ve ses çıkarana helal ola. Zulme direnenlerin alnından öperim. Elbette rızaları varsa. Allah'a emanet olun... Neye şaşırdın? Şaire de mi şaşırırsın? Ne diyor Şair Arkadaş Zekai:

'annemi ve allahı da çok severim

annem de allahı çok sever

biz bütün aile zaten biraz

allahı da kedileri de çok severiz.

ah canım aristophones

barışı ve eşek arılarını hiç unutmuyorum

ölümü de bir giz gibi tutuyorum içimde

ölümü tanrıya saklıyorum

ve bir gün hiç anlamıyacaksınız

güneşe ve erkekliğe büyüyen vücudum

düşüvericek ellerinizden ellerinizden ve

bir gün elbette

zeki müreni seviceksiniz

(zeki müreni seviniz)"