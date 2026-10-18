Herkesin çok iyi bildiği bir konunun sahaya yansımasını izledik ilk devre. Avrupa maçlarından sonra oynanan maçlarda tempoyu yüksek tutmak ve diriliği göstermek kolay değil. Okan Buruk’un pres isteği sahada gerçekleşmedi. Gençlerbirliği’nin geriye yaslanmayıp sahanın her bölgesinde temaslı oyun oynaması ve baskı yapması, Galatasaray’ın oyun kurma planlarını devre dışı bıraktı. Barış Alper’i kutlamak lazım. İki maç sağ bek oynayıp dün sol açık başlamayı her oyuncu yapamaz. İşin enteresan tarafı, Sallai’nin kanat forvet görevinden tamamen sağ beke dönüşmesi ve takımda orijinal sağ bek olmaması. Gençlerbirliği net fırsatlar yakaladı. Hem de 3 defa. Galatasaray’ın tek pozisyonu devre biterken Sane’nin dışarı attığı şuttu. Yalnız şunu söylemek lazım, Sane’nin oyun içinde çok sık kaybolması dikkat çekici. Osimhen özellikle ilk devre ofsayta fazla yakalandı. Okan Buruk’un öğrencileri ikinci yarının başında savunmadan çıkarken çok top kaybı yaptı ve bu yüzden tehlike yaşadılar. Sara, iki şut denemesi dışında etkisiz gözüktü. Böyle sıkışan ve az pozisyon bulduğunuz oyunlarda şansınız duran toplar ve rakip savunma hatalarına bağlı kalır. Leao herhalde sakatlık yaşadı. Onun çıkıp Deniz’in oyuna girmesini öyle yorumladım. O an gelmişti. Hata yapanın kaybedeceği zamanı yaşıyorduk. İrfan Can rahatlıkla karşılayabileceği Deniz’in şutunu önce elinden sonra bacaklarının arasından kaçırdı. Dünün en iyi isimleri içindeydi. Kötü oynayıp kazanmak çok önemli. Galatasaray bunu başardı.