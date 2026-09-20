Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray'ın yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, "3-0 veya 4-0 sonuç ne olursa olsun bizim gücümüzü, hedefimizi etkileyen sonuç değil." dedi.

Kırmızı kart görmesi nedeniyle Okan Buruk'un yer almadığı basın toplantısına yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı.

Saraloğlu, basın toplantısına kendisinin katılmasına ilişkin olarak, "Burada olmayı hiç istemezdim, öyle bir planım da yoktu. Maalesef 4. hakemimiz sizinle birlikte olma şerefini takdir ettiler." ifadesini kullandı.

BİZİM GÜCÜMÜZÜ, HEDEFİMİZİ ETKİLEYEN SONUÇ DEĞİL

Trabzonspor'u tebrik eden Saraloğlu, şöyle devam etti: "Güzel oyun oynadılar, güçlü kadroları var. Sözlerimin hiçbiri Trabzonspor'u hedef almıyor, başarılarına gölge düşürücü değil. İyi oynadılar, kazandılar. Maça iyi başladığımızı söyleyemeyiz. 4. dakikada erken gol yedik, sonra oyunu toparladık. İlerleyen dakikalarda birkaç pozisyon bulduk, net değildi ama net olan direkten dönen topla beraberliği yakalama şansımız vardı. Sonra bireysel hatadan 2. golü yedik. Devreyi 3-0 bitirdik, ikinci yarı değişikliklerle oyunu dengeledik, pozisyonlara girdik ama net karşı karşıya fazla pozisyona giremedik. Gol öncesi pozisyonlar hazırladık. 3-0 veya 4-0 sonuç ne olursa olsun bizim gücümüzü, hedefimizi etkileyen sonuç değil."

‘HAKEM ‘KÖR MÜSÜN’ DİYE ALGILAMIŞ’

"Bunun üstesinden geleceğimize söz verebilirim." diyen Saraloğlu, "Beni heyecanlandıran, hangi kelimeleri kullanacağımı şaşırtan davranış 4. hakemlerle ilgili düşüncelerimiz. Maçın orta hakemi ile ilgili hiçbir sorunumuz, hiçbir şikayetimiz yok. Hiçbir negatif iletişimimiz olmadı oyun süresi içinde. Okan hocamızın da özellikle vurguladığı, söylememi istediği şey en yakınında duran bir adam olarak oyunu sadece hızlandırmak için hakemleri uyardığı şeklindeydi. 4. hakemlerin tecrübeli olması gerekirken biz de acemileri yapıyorlar, kulübeleri yönetemiyorlar. Okan hocamızın dudaklarını okuyabilirler, kesinlikle ağzından saygısızlık içeren hiçbir kelime çıkmadı. Sarı karta sadece itirazı oldu, 4. hakem orta hakeme Okan hocayı atması konusunda direktif verdi. 'Ben çizgilerin içindeyim, bir şey yok, görmüyormusun.' dedi. Hakem bunu 'kör müsün' diye algılamış. Bunda 'art niyet' var demek istemiyorum ama durumun da bu şekilde olduğunu bilgilerinize sunarım." ifadesini kullandı.

OSİMHEN’İN YOKLUĞUNU HER ZAMAN HİSSETTİK

Osimhen'in yokluğuna ilişkin bir soru üzerine de Saraloğlu, şunları söyledi: "Osimhen'in yokluğu her zaman hissedilir. Oynayan oyuncu da Osimhen kadar değerli ama Osimhen farklı oyuncu, farklı karakteri var. Yokluğunu her zaman hissettik. Deniz, gelecekte çok başarılı, önemli oyuncu olacak, ondan da umutluyuz. Bu yenilgiden gerekli dersi çıkaracağız. Yarın itibarıyla milli takım arası geliyor, sakatlarımız iyileşiyor. Takım bütünlüğünü sağlayacağız. Eski gücümüzden bir şey kaybetmedik. Hiçbir çekincemiz, soru işaretimiz yok. Oyuncularımız çok karakterli, yetenekli. Takım bütünlüğünü sağlayıp sıradaki maçlarımızın tamamını kazanmaya aday bir takımız. İnşallah ligin sonunda yine şampiyon olacağız, hiçbir şüphemiz kuşkumuz yok."