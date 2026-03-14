Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek Fenerbahçe ve Trabzonspor'la puan farkını 7'ye çıkardı, Liverpool deplasmanı öncesi morallendi.

Karşılaşmada cezası nedeniyle sahada yer alamayan teknik direktör Okan Buruk'un yerine görevi devralan yardımcısı İrfan Saraloğlu, maçın ardından Liverpool'a göndermede bulunarak, "Zannediyorum ki ülkemize bayram öncesi bayram hediyesi veririz" diye konuştu. Saraloğlu, maç sonu şunları kaydetti:

"Önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'nin kaybetmesi bizim için maçın önemini biraz daha artırdı. Rakip de ciddi bir rakipti. İyi oyuncuları ve teknik direktörleri var.

"ROTASYON YAPTIK"

12 haftada 9 galibiyet kolay elde edilebilir bir şey değil. Biz tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. O ruh hali ve fizik gücüyle sahaya çıkıyoruz. Bu maçta birkaç oyuncumuzu dinlendirdik çünkü önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde de bir maçımız var. Bazı oyuncularımızı daha az oynatarak rotasyon yaptık.

"GOL MAALESEF KART SONRASINDA GELDİ"

Maç tamam olmasa da özellikle 2. yarı bizim üstünlüğümüzle geçti. Rakibin eksik kalmasının da katkısı var ancak 11'e 11 oynarken de çok pozisyon bulduk. Maalesef gol bulmamız kart sonrasına geldi. Hava toplarımız iyi, iyi oyuncularımız var. İyi oyuncularla kazanmak keyif veriyor.

"BAYRAM HEDİYESİ VERİRİZ"

Liverpool maçına da çalışacağız. Önceki maçta yaptıklarımızın tekrarı bize doğruyu getirecektir. Hafta içi daha çok teorik ve pratiği biraz daha düşük yapabileceğiz çünkü maç çok yakında. Bu maç iki takım için de önemli tabii ki ama avantajımızı korumaya çalışacağız. Zannediyorum ki ülkemize bayram öncesi bayram hediyesi veririz."