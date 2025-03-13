Çarşamba günü İrlanda Başbakanı Micheál Martin ile Oval Ofis’te gazetecilere konuşan Trump, Avrupa'nın misillemesine "elbette yanıt vereceğini" açıkladı.

AB’nin, ABD'ye karşı uzun yıllardır agresif ticaret politikaları izlediğini belirten Trump, "Şimdi sıra bize geldi. Bizim de bir karşılığımz var" dedi.

Trump, İrlanda'nın ABD'den fayda sağlayan ülkeler arasında olduğunu belirtti. ABD’den ilaç şirketlerini ve diğer büyük firmaları çekmek için İrlanda’nın düşük vergi politikasını kullandığını söyledi.

Trump, ABD’nin gümrük vergilerini artırmasının, ülkenin üretim sektörünü yeniden canlandıracağını öne sürdü. İrlanda'nın düşük vergi politikaları nedeniyle ABD şirketlerinin yurt dışına taşındığını ifade etti.

Trump "İrlanda’ya büyük saygım var ama ABD’nin bunun olmasına asla izin vermemesi gerekiyordu" açıklamasını yaptı.

Geçmiş ABD yönetimlerini beceriksizlikle suçlayan Trump, AB’nin, ABD’den faydalanmak için kurulduğunu iddia ederek, "İlaç şirketleri İrlanda'ya gitmeye başladığında, ABD liderleri buna izin vermemeliydi" dedi.

RESESYONU KÜÇÜMSEDİ

Trump, ekonomik düzenlemelerin azaltılması ve vergilerin düşürülmesi sayesinde piyasaların olumlu tepki vereceğini savundu.

Trump'ın tarife politikaları, ABD ekonomisinde yıllar sonra ilk kez resesyon tehlikesini getirmişti. Trump, bu tehdidi göz ardı ettiğini ifade etti.

Trump yönetiminin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerini artırma kararı Çarşamba günü yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, tüm ithal çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25 vergi getiriyor ve ek vergileri yüzlerce alt ürünü kapsayacak şekilde genişletiyor.

Kanada, ABD'nin kararına hızla karşılık vererek toplam 29,8 milyar Kanada Doları değerindeki Amerikan mallarına misilleme vergileri uygulayacağını açıkladı.

Vergiye tabi ürünler arasında çelik ve alüminyumun yanı sıra bilgisayarlar ve spor malzemeleri de yer aldı. Kanada Merkez Bankası, ekonomik istikrarı korumak için faiz oranlarını düşürdü.

Avrupa Komisyonu, ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşı önümüzdeki ay 26 milyar Euro (28 milyar dolar) değerinde Amerikan ürününe misilleme tarifeleri uygulayacağını duyurdu.

Küresel ticaret savaşının tırmanması beklenirken, Trump, "ABD, kendisinden çalınan birçok şeyi geri alacak. Servetimizi ve ülkemizi terk eden şirketleri geri kazanacağız" dedi.

'KİMSE GAZZELİLERİ KOVMUYOR'

Trump, İrlanda Başbakanı ile yaptığı görüşme sırasında bir soruya cevaben “Kimse Gazze'den Filistinlileri kovmuyor” dedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da “Bu tutum, Gazze'deki insani durumun daha da kötüleşmesini önleme ihtiyacına ve Filistin sorununa adil, sürdürülebilir çözümler bulmanın önemine ilişkin bir anlayışı yansıtmaktadır” dedi.

Trump, İsrail'in son 17 aydaki askeri saldırılarında on binlerce kişinin öldüğü Gazze'yi ABD'nin devralmasını önermiş, daha önce de bölgedeki Filistinlilerin kalıcı olarak yerlerinden edilmesi gerektiğini söylemişti.

Filistinli militan grup Hamas 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in güneyine sınır ötesi bir baskın düzenleyerek Gazze Şeridi'ndeki yıkıcı savaşı tetiklemişti.