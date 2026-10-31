Slovenya Cumhuriyeti Mali İdaresi (FURS), 2024 vergi yılına ilişkin yurt dışı hesap verilerini açıkladı. 15 Haziran 2025 itibarıyla yapılan incelemelerde, Slovenya'da vergi mükellefi olan 274 binden fazla kişinin yurt dışında finansal hesabı bulunduğu belirlendi. Yabancı ülkelerden toplam 656 bin 775 finansal hesaba ilişkin bilgi alındı.

Hesapların ülkelere göre dağılımında İrlanda'nın dördüncü sırada yer alması dikkat çekti. Bu ülkeden 28 bin 789 hesaba ilişkin veri paylaşılırken, İrlanda'nın önünde Litvanya, Almanya ve Avusturya bulundu. Güney Kıbrıs ise beşinci sırada yer aldı.

İrlanda'daki hesapların arkasında yatırım platformları var

İrlanda'nın listede üst sıralarda yer alması ilk bakışta şaşırtıcı görünüyor. Çünkü ülkedeki finans kuruluşları, Litvanya merkezli Revolut veya Almanya merkezli N26 kadar tanınmış değil, ancak bu durumun arkasında çevrim içi yatırım platformlarının bulunabileceği değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre, İrlanda ile bağlantılı hesapların önemli bir bölümü, yatırımcılara farklı finans piyasalarına ve borsa yatırım fonlarına (ETF) erişim imkânı sunan ABD merkezli Interactive Brokers üzerinden açılmış olabilir.

İrlanda, çok sayıda uluslararası finans kuruluşunun genel merkezine veya Avrupa operasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Slovenya'da yaşayan bir yatırımcının hesabı, kullandığı platformun İrlanda'da kayıtlı şirketi üzerinden tutulabiliyor.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. FURS'un açıkladığı rakamlar yalnızca bankalardaki günlük para transferlerinde kullanılan hesapları kapsamıyor. Yatırım ve diğer finansal hizmetler için açılan hesaplar da bu verilere dahil ediliyor.

Güney Kıbrıs'ta 25 binden fazla finansal hesap bulunuyor

Slovenyalıların yurt dışındaki finansal hesaplarının yoğunlaştığı bir diğer ülke ise Güney Kıbrıs oldu. FURS, 2024 vergi yılı kapsamında bu ülkeden 25 bin 336 hesaba ilişkin bilgi aldı. Bu rakam, yurt dışından bildirilen tüm hesapların yüzde 3,86'sına karşılık geliyor.

Güney Kıbrıs ile bağlantılı hesaplarda eToro ve Trading 212 gibi çevrim içi yatırım platformlarının öne çıktığı belirtiliyor. Her iki platform da kullanıcıların farklı finansal piyasalarda işlem yapmasına ve yatırımlarını yönetmesine olanak tanıyor.

2025 yılına ait verilerin ise uluslararası bilgi paylaşımı sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Bu bilgilerin aralık ayında veya gelecek yılın ocak ayında paylaşılabileceği belirtiliyor. Mevcut eğilimler, yurt dışındaki hesap sayısının artmaya devam edebileceğine işaret ediyor.

Slovenyalıların yurt dışındaki hesaplarında 4 milyar euro var

FURS verileri, Slovenya'da vergi mükellefi olan kişilerin yurt dışında oldukça geniş bir finansal hesap ağına sahip olduğunu gösteriyor.

2024 yılı için 274 binden fazla farklı hesap sahibi tespit edildi. Bunların yüzde 99,2'sini gerçek kişiler, yüzde 0,8'ini ise şirketler ve diğer tüzel kişiler oluşturdu.

Yabancı ülkelerden bildirilen hesaplarda, gerçek kişilere ait toplam nakit varlığın 31 Aralık 2024 itibarıyla 4 milyar avroyu aştığı belirlendi.

Hesap sayısında Litvanya açık ara ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden 367 bin 742 hesap bildirildi. Böylece Litvanya, yurt dışından bildirilen tüm hesapların yaklaşık yüzde 56'sını oluşturdu.

Ülkelere göre hesap sayıları şöyle sıralandı:

Litvanya: 367 bin 742

Almanya: 103 bin 542

Avusturya: 58 bin 643

İrlanda: 28 bin 789

Güney Kıbrıs: 25 bin 336

Slovenyalıların en fazla parası Avusturya'da bulunuyor

Yurt dışındaki hesap sayısının yüksek olması, o ülkede tutulan para miktarının da fazla olduğu anlamına gelmiyor. FURS verileri, Slovenyalıların parasının ülkelere göre dağılımında farklı bir tablonun ortaya çıktığını gösteriyor.

Toplam varlık miktarında Avusturya ilk sırada yer alıyor. Slovenyalıların yurt dışındaki finansal hesaplarında bulunan paranın yüzde 26,3'ü, yani yaklaşık 1 milyar avro, Avusturya'daki hesaplarda tutuluyor.

Avusturya'yı yüzde 16,1 ile İsviçre, yüzde 15,2 ile Almanya ve yüzde 13,8 ile İrlanda takip ediyor. Litvanya'nın payı ise yalnızca yüzde 3,8 seviyesinde kalıyor.

Bu tablo, hesap sayısı bakımından ilk sırada bulunan Litvanya ile toplam para miktarı bakımından öne çıkan Avusturya arasındaki farkı gözler önüne seriyor.

İrlanda'daki hesaplarda 552 milyon euro tutuluyor

İrlanda'yı dikkat çekici kılan yalnızca hesap sayısı değil, bu hesaplarda bulunan toplam para miktarı da oldu.

Ülkedeki 28 bin 789 finansal hesabın toplam değeri 552 milyon avroyu aştı. Bu tutar, Slovenyalıların yurt dışındaki hesaplarında bulunan toplam paranın yaklaşık yüzde 13,8'ine karşılık geliyor.

Böylece hesap başına ortalama 19 bin avronun üzerinde para düştüğü hesaplandı.

FURS, söz konusu verilere uluslararası finansal bilgi paylaşımı kapsamında ulaşıyor. Ülkeler arasında gerçekleştirilen bu bilgi alışverişi sayesinde vergi makamları, kendi vatandaşlarının ve vergi mükelleflerinin yurt dışındaki finansal hesaplarını takip edebiliyor. Böylece kişilerin vergi yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirip getirmediği de kontrol edilebiliyor.