İrlanda'nın başkenti Dublin'de faaliyet gösteren çok sayıda medya kuruluşu, cuma günü aldıkları bomba tehditleri üzerine çalışanlarını tedbir amaçlı tahliye etti. Tehdit bildirilen kurumlar arasında ülkenin kamu yayıncısı RTÉ ile Irish Independent gazetesinin yanı sıra Newstalk Radio ve Today FM gibi yayın organlarının da yer aldığı bildirildi.

Kamu yayıncısı RTÉ, cuma sabahı kuruma bir e-postanın ulaşmasının ardından alarm durumuna geçildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Dublin'in güneyindeki yerleşkede bulunan binalardan sunucular dahil olmak üzere tüm çalışanların tahliye edildiği ve polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı kaydedildi.

Personelin güvenliğine öncelik verildiğini belirten RTÉ yönetimi, polisle yürütülen temasların ardından olağan yayın akışına en kısa sürede dönüleceğini duyurdu.

Polis ekiplerinin ayrıca Irish Independent gazetesinin genel merkezinde de incelemelerini sürdürdüğü aktarıldı.

AVRUPA'YI SARSAN BOMBA İHBARLARI

Söz konusu tehditlerin, Avrupa'daki hava yolu şirketlerini hedef alan asılsız bomba ihbarları dalgasının ortasında ve Dublin'in Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına ev sahipliği yapmasından yaklaşık bir hafta önce yaşandığı ifade edildi.

Gelişmelerin ardından İrlandalı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Barry Andrews, cuma günü X platformu üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Andrews paylaşımında, "Zirve, Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalinin ardından Avrupa'nın güvenliğini ele alacak. Bu tür hibrit saldırıların arkasındaki amaç aksaklık, kafa karışıklığı ve güvensizlik yaratmaktır. Avrupalı liderler kontrolü sağlamalıdır. Bu durum böyle devam edemez" ifadelerine yer verdi.