Uluslar Ligi'nde bu akşam tarafsız sahada oynanacak olan İrlanda Cumhuriyeti-İsrail maçı öncesi yine gerginlik çıktı.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında İsrailli gazetecilerin politik soruları sonrası tansiyon bir anda yükseldi.

İsrailli kadın gazeteci, "Desteklediğniz insanların ideolojisi için ne diyeceksiniz? İdeolojileri sadece öldürmek üzerine. Henüz bu hafta bir tanesi 170 İsrailli yolcuyu öldürmeye çalıştı." sözleriyle ortamı gerdi.

Federasyonu'nun Basın Sorumlusu Kieran Crowley, "Bugün böyle sorular almıyoruz. Sadece futbol. Sadece futbola konsantreyiz." dedi.

'SADECE FUTBOL KONUŞACAĞIZ'

Ancak İsrailli gazeteci aynı sorulara devam ederken Crowley, "Son toplantıda sorularınıza saygı göstermiştik ama bugün sadece futbol konuşacağız." sözleriyle cevabını yineledi. Buna rağmen "Soruma cevap istiyorum" diyen İsrailli gazeteciye Crowley de "Sadece futbol konuşacaksınız devam edelim." tartışmayı bitirdi.

UYARILARA RAĞMEN DEVAM ETTİLER

Bunun ardından 2. İsrailli gazeteci söz alarak, "İrlandalı oyuncuların, İsrailli futbolculara maymun dediğini iddia etti.

Buna sert tepki gösteren Crowley, "Bu kesinlikle gerçek değil. Tamamen uydurma." dedi ve basın toplantısının sona erdiğini ilan etti. Bu sırada federasyon görevlisi Gareth Maher, İsrailli gazeteciden mikronunu almak isteyince ikili arasında sert bir tartışma yaşandı.