Olay, İrlanda'nın Killarney kentinde meydana geldi. 43 yaşındaki Jamie Carney, evinin yatak odasında 13 yaşındaki kızı tarafından yorganın altında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İlk değerlendirmelerde ölümün kafa travmasına bağlı olabileceği öne sürülse de, adli tıp incelemesinde Carney'nin boğularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kadının vücudunda ayrıca çeşitli darp ve yaralanma izlerinin bulunduğu bildirildi.

ÖNCE TÜRKİYE’YE GELDİ

Soruşturmayı yürüten İrlanda polisi, olayla ilgili en önemli şüpheli olarak Carney'nin 28 yaşındaki partneri Ahmad Alsaker'i gösterdi. İddialara göre Alsaker, cinayetin ortaya çıkmasından saatler önce Dublin'den İstanbul'a hareket eden bir uçakla İrlanda'dan ayrıldı. Şüphelinin, Carney'nin cesedinin kızı tarafından bulunmasından kısa süre önce ülkeyi terk ettiği belirtildi.

Yetkililer, Orta Doğu kökenli olduğu belirtilen ve 2024 yılında İrlanda'ya sığınma başvurusunda bulunan şüphelinin Türkiye üzerinden Ürdün'e geçmeyi planlamış olabileceğini değerlendiriyor. Şüphelinin Türkiye, Suriye ve Ürdün'de bağlantılarının bulunduğu, Arapça, Fransızca ve İngilizce konuştuğu ifade edildi.

İrlanda polisi, cinayetin ardından ülke genelindeki limanlar ve havalimanlarına uyarı göndererek şüphelinin yurt dışına çıkışını engellemeye çalıştı. Ancak yapılan incelemelerde, Alsaker'in polis harekete geçmeden önce İrlanda'dan ayrıldığı belirlendi.

BİR GÖSTERİDE TANIŞMIŞLAR

Soruşturma kapsamında, şüphelinin cinayetten önceki son iki günü Jamie Carney ile birlikte geçirdiği ve kadını hayatta gören son kişilerden biri olduğu değerlendiriliyor. Çiftin birkaç ay önce Filistin'e destek amacıyla düzenlenen bir gösteride tanıştığı, daha sonra ilişki yaşamaya başladığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelinin sık sık Carney'nin evine gitmesi nedeniyle olay yerinde bulunabilecek DNA izlerinin tek başına delil olarak değerlendirilemeyeceğini, bu nedenle soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı. İrlanda makamlarının uluslararası iş birliği kapsamında şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.