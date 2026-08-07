Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek amacıyla girdikleri ırmakta boğulma tehlikesi geçiren iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Fatsa ilçesinden geçen Bolaman Irmağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aileleriyle birlikte Kocaeli'nden Ordu'ya mevsimlik tarım işçisi olarak gelen 17 yaşındaki Ersin Ö. ile 14 yaşındaki kardeşi S.Ö., sıcak havadan bunalarak serinlemek için ırmağa girdi.

Bir süre sonra suda çırpındıklarını fark eden çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden iki kardeşi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Ersin Ö.'yü Fatsa Devlet Hastanesi'ne, S.Ö.'yü ise yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan S.Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerden Ersin Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden S.Ö.'nün ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.