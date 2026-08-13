Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde, Manavgat Şelalesi'ni gezmeye giden B.G. isimli vatandaş, Manavgat Irmağı üzerinde bulunan ve suyun çekildiği dönemlerde ortaya çıkan bir adacığa yürüyerek geçti. B.G. adacıkta vakit geçirirken, ırmaktaki su seviyesi aniden yükselmeye başladı. Suyun yükselmesiyle birlikte kıyıya dönemeyen B.G., adacıkta mahsur kaldı.

İTFAİYE EKİPLERİ BOTLA KURTARDI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Manavgat Irmağı'na indirdikleri botla adacığa ulaşarak mahsur kalan kadını kurtardı. Güvenli bir şekilde kıyıya çıkarılan B.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DEDELARCA ÖZÜR DİLEDİ, HAKKINDA İDARİ İŞLEM YAPILDI

Irmağın ortasından kurtarılan B.G., kendisini kurtaran jandarma ve itfaiye ekiplerine yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. B.G., ekiplere defalarca "Çok özür dilerim, böyle olduğunu bilmiyordum" diyerek özür diledi. Kurtarma operasyonunun ardından Sarılar Jandarma Karakolu’na götürülen B.G. hakkında, ırmakta güvenliği tehlikeye attığı gerekçesiyle idari işlem yapıldığı bildirildi.