Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın ölümüyle ilgili yürütülen adli soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Başsavcılık ayrıca, olay kapsamında kamu görevlilerinin sorumluluğuna yönelik inceleme yapılabilmesi için Ağrı Valiliği’nden soruşturma izni talep edildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, soruşturma çerçevesinde olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlandığı, dijital materyallere el konulduğu ve ilgili kişilerin ifadelerinin alındığı belirtildi. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla tüm delillerin titizlikle toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden öğretmen ile görev yaptığı okulun yöneticisi arasında daha önce adli makamlara intikal eden bir olay bulunduğu, bu kapsamda 3 Haziran 2026 tarihinde (ölümden önce) iddianame hazırlandığı ve yargı sürecinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ölüm olayına ilişkin kamuoyuna yansıyan tüm iddiaların kapsamlı şekilde araştırıldığı vurgulanan açıklamada, hiçbir ihtimalin göz ardı edilmeden soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca, çalışma koşulları ile kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin iddiaların incelenmesi amacıyla 4483 sayılı Kanun kapsamında ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma izni talebinde bulunulduğu belirtildi.