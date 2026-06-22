Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan 28 yaşındaki sözleşmeli okul öncesi öğretmeni Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulundu. Yapılan ilk tespitlere göre Irmak öğretmenin ölümü intihar olarak kayıtlara geçti.



MOBBİNG İDDİALARI



KısaDalga.net’ten Gülseven Özkan’ın haberine göre Irmak Ayşe Koparan’ın yaşamını yitirmesinin ardından kamuoyuna yansıyan tanıklıklar, dilekçeler ve iddialar, genç öğretmenin görev yaptığı okulda yaşadığı sorunlara karşı uzun süre mücadele verdiğini ortaya koydu. Özellikle görevde olduğu Okul Müdürü Melahat İleri’ye yönelik mobbing iddialarını resmi başvurularla gündeme taşıdığı belirtilen Koparan’ın çabaları, ölümünün ardından yürütülen soruşturmaların da merkezinde yer aldı. Bu süreçte Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş de Irmak öğretmenin taleplerini dikkate almadığı iddiasıyla kamuoyunda sert biçimde eleştirildi.





Irmak Ayşe Koparan



MÜDÜR AÇIĞA ALINDI



Olaydan sonra gözaltına alınarak serbest bırakılan ve açığa alınan okul müdürü Melahat İleri kadrosunun bulunduğu okula kademesi öğretmenliğe düşürülerek geri gönderildi. Ayrıca Irmak öğretmenin taleplerini dikkate almadığı iddia edilen Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş’ün açığa alındı.



DİPLOMASIZ, MÜLAKATSIZ ATAMA



Bu arada öğretmenliğe düşürülen Melahat İleri hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz’ın da gündeme getirdiği iddiaya göre, İleri; müdür olarak görev yaptığı okula bağlantıları sayesinde mülakatsız olarak atandı.

Akkiraz, “Bu iddia doğru ise diplomasız ve mülakatsız bu atama yapılmışsa bunun altından kimse kalkamaz! Gerçek öğretmenler yerlerde sürüklenirken bunlar yönetici atanabiliyor demek ki” ifadesini kullandı.



Melahat İleri

‘Irmak’ı adım adım ölüme sürükledi’

Melahat İleri’nin uyguladığı baskılara şahit olanlar, Irmak öğretmeni adım adım ölüme sürüklediğini söylemişti.