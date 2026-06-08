Eğitim-İş Ağrı Şubesi, evinde ölü bulunan öğretmen Irmak Koparan’ın yaşamını yitirmesinin ardından Milli Eğitim yöneticilerine çok sayıda soru yöneltti. Sendika, görevlendirme süreçlerinden ulaşım sorunlarına kadar pek çok konuda iddiaların aydınlatılmasını istedi.

GÖREVLENDİRME SÜRECİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sendikanın açıklamasında, Koparan’ın 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında atandığı Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu’ndan mazereti nedeniyle Karakazan İlk ve Ortaokulu’na görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, mazeretlerinin devam etmesine rağmen eğitim yılı içerisinde yeniden kadrosunun bulunduğu ve ilçenin en uzak okullarından biri olan Soğanlıtepe İlkokulu’na gönderildiği ifade edilerek bu kararın gerekçesinin açıklanması istendi.

Karakazan İlk ve Ortaokulu’nda yaşandığı ileri sürülen tartışma ve kavga sonrasında öğretmenin görevlendirmesinin iptal edildiğini belirten sendika, okul müdürünün görev yerinin değiştirilmemesinin de soru işaretleri yarattığını kaydetti.

ŞİDDET VE SORUŞTURMA İDDİALARI

Eğitim-İş, öğretmenin daha önce okul müdürü tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürdüğünü, bazı öğretmenlerin de benzer yönde beyanda bulunduğunu ifade etti. Açıklamada, bu iddialara rağmen görev yerinin değiştirilen tarafın öğretmen olması nedeniyle sürecin açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

ULAŞIM VE BARINMA SORUNLARI GÜNDEME TAŞINDI

Sendika açıklamasında, Koparan’ın görev yaptığı okulun lojmanında başka bir öğretmenin kaldığı gerekçesiyle konaklama sorunu yaşadığı iddia edildi. Ayrıca okulun ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunduğu, öğretmenin ulaşım için yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığını çeşitli platformlarda dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, ekonomik sıkıntı yaşadığını çevresine sık sık anlattığı öne sürülen öğretmenin taleplerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeterli yanıt verilmediği iddia edildi.

“ŞİKÂYETLER GÖRMEZDEN Mİ GELİNDİ?”

Eğitim-İş Ağrı Şubesi, öğretmenin yaşadığı sorunları defalarca ilgili kurumlara ilettiği halde taleplerinin dikkate alınmadığı yönündeki iddiaların araştırılmasını istedi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ağrı Valiliği’nin süreç hakkında bilgilendirilip bilgilendirilmediği de soruldu.

Sendika ayrıca il genelindeki görevlendirme uygulamalarında sendikal etkilerin bulunup bulunmadığının, idarecilerin tarafsız davranıp davranmadığının ve yöneticilerin aynı sendikaya mensup olmalarının karar süreçlerine etkisinin araştırılması çağrısında bulundu. Ağrı’nın dağlık coğrafi koşullarına dikkat çeken Eğitim-İş, özellikle uzak köylerde görev yapan öğretmenlerin ulaşım sorunlarına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün herhangi bir çalışma yürütüp yürütmediğinin kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

TAZİYE MESAJI TEPKİSİ

Açıklamada, öğretmenin üyesi olduğu sendikanın ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olayın ardından herhangi bir taziye mesajı yayımlamadığı ileri sürülerek bu durum da eleştirildi.

Eğitim-İş Ağrı Şubesi, öğretmenin yaşamını yitirmesine ilişkin tüm iddiaların bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmasını, kamuoyunun da süreç hakkında düzenli olarak bilgilendirilmesini istedi.